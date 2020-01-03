Uşak'taki ev yangınında yaklaşık 4 bin lira maddi hasar meydana geldi

Uşak'ta 4 katlı binada bulunan dairede çıkan yangında evin odaları hasar gördü. Oda içerisinde bulunan çeşitli eşyalar kullanılamaz hale gelirken, toplam 4 bin liralık maddi hasar oluştu.

Yangın, Dikilitaş Mahallesi Acar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartman binasındaki bir dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre R.A.'ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangında evin bir odası hasar görürken, kullanılamaz hale gelen eşyalar yaklaşık 4 bin lira maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.