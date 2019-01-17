Uşak'taki kayıp şahsın aracı bulundu, kendisine ulaşılamıyor

Uşak'ta Salı gününden bu yana kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Asım Kavak'a ait araç terk edilmiş şekilde bulundu. Polis, aracın bulunduğu yerde yaşlı adamın bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde önceki gün sabah aracıyla evden ayrılan 80 yaşındaki Asım Kavak isimli vatandaştan haber alınamazken, bu sabah saatlerinde evden ayrıldığı 64 FR 898 plakalı aracı terk edilmiş halde Banaz yakınlarında yol kenarında bulundu. Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, aracın bulunduğu çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Öte yandan, polisin yaptığı mobese ve güvenlik kameraları incelemelerinde Kavak'ın evden ayrıldıktan sonra Uşak yönüne doğru gittiği fakat Uşak'a veya yol üzerindeki köylere giriş yapmadığı tespit edildi. Yaşlı adamın Salı günü gece yarısı yoğun kar yağışı esnasında Banaz Karayolları Şubesi içerisine girerek aracıyla 3-4 tur attığı ve karayolları çalışanlarından hastaneye gitmek için yol tarifi aldığı öğrenildi.