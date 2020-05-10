Uşak'taki kuaförlerde ‘fahiş fiyat' uygulanmayacak

Uşak'ta korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan kuaförler yarınki açılış için dezenfekte işlemlerini tamamlarken, işletmelerde fahiş fiyat uygulanmayacağı belirtildi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları 11 Mayıs'ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı. Uşak'taki bir erkek kuaföründe de dezenfekte işlemi yapılırken, tek kullanımlık malzemeler de hazır hale getirildi. Gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden kuaför Serdar Gür, fiyatların eskisi gibi kalacağını belirterek fahiş fiyat uygulamayacaklarının altını çizdi.

“Mesleğimizin değerini anladık”

Sürecin zor geçtiğini ancak insan sağlığının önemli olduğunu vurgulayan kuaför Serdar Gür, “Öncelikle bütün insanlık bundan payına düşeni aldı. Biz de kuaförler olarak mecburiyetten dolayı kapattık ama önemli olan insanın sağlığı. Bu süreçte kapalı kaldığımız için tüm meslektaşlarımız maddi ve manevi sıkıntılı durumlar yaşadık ama devletimizin de desteği oldu. Bu süreçte mesleğimizin değerini gördük” şeklinde konuştu.

“Belirli aralıklarla dezenfekte işlemi yapılacak”

Gerekli tedbirleri aldıklarını ve açılış için hazır kıta beklediklerini ifade eden Gür, “Biz gerekli tedbirlerimizi aldık, hayat artık eskisi gibi olmayacak. Örneğin havlularımız, peçetelerimiz gibi her şey tek kullanımlık olacak. Dezenfekte işlemini yaptık, temizliğimizi bitirdik. Artık randevu sistemine geçilecek. Her müşterimiz arasında 15 ile 20 dakika zaman farkı olacak. Müşteri, koltuğundan kalktığında koltuklar, aynalar komple dezenfekte edilip ikinci müşteri öylelikle alınacak” dedi.

Gür, kentteki kuaförler ile aldıkları ortak karar doğrultusunda fahiş fiyat uygulamasına kesinlikle geçilmeyeceğini ve standart fiyatlarla devam edeceklerini kaydetti.