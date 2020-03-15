Uşak'taki KYK yurtları korona virüse karşı dezenfekte edildi

Çin'in Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan korona virüs (Kovid19) ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için Sağlık Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda üniversitelerin örgün eğitime ara verdiği süre boyunca yurtlarda barınmaya devam edecek öğrenciler için Uşak Kız Yurdu, Uşak Erkek Yurdu, Latife Hanım Kız Yurdu ve Mehmet Hacım Erkek Yurdunda dezenfekte çalışması yapıldı.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezleri ve kentteki spor tesisleri de tedbir amaçlı özel solüsyonlar ile dezenfekte edilirken, tedbirlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.