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Uşak'taki tarihi ev zamana yenik düşerek yıkıldı

Uşak merkezde bulunan tarihi bir bina daha fazla ayakta duramayarak yıkıldı.

Yıkılma anı anbean kaydedildi.


Özdemir Mahallesi Gün Sokak'ta bulunan tarihi bina zamana yenik düşerek yıkıldı. Uzun süredir içinde kimsenin yaşamadığı bina zaman içinde yıpranarak atıl duruma geldi. Son dönemde Uşak'ta yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle tarihi bina zarar görerek yıkılma noktasına geldi. Belediye ekiplerinin daha önceden güvenlik önlemi aldığı binadan bugün sesler gelmeye başladı. O esnada bir vatandaş cep telefonundan görüntü çekmeye başladı ve bina kısmen büyük bir gürültü ile çöktü.


Yaşanan çökme sonucu sokak trafiğe kapatıldı ve belediye ekipleri binanın enkazını kaldırmak için çalışma başlattı.

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