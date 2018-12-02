UTAŞ Uşakspor - Yılport Samsunspor maçının ardından

Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

11 hafta maç kaybetmeden istikrarlı bir gidişatı olan UTAŞ Uşakspor son 4 haftadır 3 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Maçın ardından konuşan Uşakspor Teknik Direktörü Aydoğan Tunay, güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, “Samsunspor'un gücünü biliyorduk. İyi bir hazırlık döneminden sonra 2 sakat oyuncumuzla sahaya çıktık. Kazanmak için elimizden geleni yaptık fakat Samsunspor tecrübeli bir takım. Ligin şampiyon adaylarından birisi. Bizde ilk beşte olmak için mücadele veriyoruz. Bazen olmadı mı olmuyor. Bugün deneyime yenildik, önümüzdeki 2 maçta iyi sonuçlar alarak sezonu ilk beşte tamamlamaya gayret göstereceğiz” dedi.

Taşkın: "Gol yollarından sıkıntılarımız var"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise sahaya zor bir rakiple oynanacağının bilinci ile çıktıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Son 3-4 rakibimizin kayıplarından dolayı iddialı bir maç olacağını tahmin ederek Uşak'a geldik. Rakibi iyi analiz ederek sahaya çıktık, kontra ataklarını keserek erken gol bulmaya çalıştık. Gerçekten de iyi pozisyonlar bulduk. Fakat bizim gol yollarında sıkıntımız var. 2-0 dan sonra 4-5 gol daha atabilirdik. Oyuncularım biraz daha olgunlaşınca çok farklı bir Samsunspor izlettireceğiz. Rakibimiz iyi bir takım. Maç sonunda taraftarların Hakan Şapçı hocamız aleyhindeki tezahüratları hoş olmadı. Hakan hoca bu liglerin deneyimli iyi hocalarından birisidir. Uşak taraftarlarının biraz daha sabırlı olmaları gerekir. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.”