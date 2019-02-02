"Uyum Buluşmaları" toplantılarının 7'ncisi Uşak'ta yapıldı

Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 7'ncisi Uşak'ta gerçekleştirildi.

Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde Uşak Valiliği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Uşak İl Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşmaları-7" programına Vali Funda Kocabıyık, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının, ülkede bulunan düzenli göçmenler, uluslararası koruma statü ve başvuru sahipleri, geçici koruma altındakiler ile Türk toplumunun çeşitli kesimleriyle bir araya gelerek Türkiye'deki uyum sürecinin desteklenmeye çalışılması ve sahadaki mevcut durumun gözlemlenmesi olduğunu kaydetti.

Komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlığın Türkiye'ye göçü daha çok teşvik ettiğini ifade eden Vali Funda Kocabıyık "Ülkemiz, Suriye, İran, Irak, Afganistan göçmenleri için güvenli bir liman, Ahıska ve Balkan Türkleri için anavatan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Afrikalı öğrenciler için bir eğitim yuvası, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan uyruklu göçmenler için bir iş kapısıdır. Bu bağlamda ülkemizi yakından ilgilendiren bu göç, ilimiz Uşak'ı da etkilemektedir. Türkiye, Suriye, İran, Irak sığınmacılarına kapılarını açmıştır. Bunun yanı sıra Azerbaycan ve Türkmanistan'dan gelen öğrencilere eğitim hizmeti verilmektedir. Türkiye, tarihsel süreçte mazlum coğrafyaların umudu olmuş, sahip olduğu kültür ve medeniyet birikimi ile hakim olduğu yerlerde, barış, huzur, güven, kardeşlik duygularının hakim olmasını sağlamıştır. Türk milletinin, köklerinde olan bu değerli hazine sayesinde, göçlerle birlikte ortaya çıkan sorunların çözümünü sağlayacağını umut ediyor ve toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından toplantı Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü sunumlarının yapılması ve soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.