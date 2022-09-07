İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu çetesine büyük darbe

Uşak, İstanbul ve Kütahya illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda 1 kilo 538 gram metamfetamin, 1 kilo 200 gram esrar ve 8 şüpheli yakalandı.


Türkiye'de uyuşturucu ticareti ve kullanımını azaltmak isteyen İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Uşak, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 1 kilo 538 gram metamfetamin, 1 kilo 200 gram esrar ve 8 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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