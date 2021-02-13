Uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu madde bulunduran ve ticareti yapan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Uşağa uyuşturucu madde geleceği istihbaratına ulaştı. İstihbarat doğrultusunda yapılan çalışmada, İzmir'den gelen araç, içindeki şüphelilerle birlikte durduruldu. Araç içerisinde dedektör köpek vasıtasıyla yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş şekilde 250 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 5 adet sentetik ccza hap ele geçirildi. Öte yandan araç içerisinde bulunan F.K.(26), T.Ö.(52), A.C.(49) isimli biri kadın üç şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.