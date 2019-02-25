Üzerine vinç sepeti düşen işçi hayatını kaybetti

Uşak'ta bir inşaatta çalışan işçi, üzerine düşen vinç sepeti sebebiyle hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkez Kemalöz Mahallesi Korupark civarındaki bir inşaatta, öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın üst katlarına tuğla çeken vincin sepeti koparak aşağıda bulunan inşaatta çalıştığı öğrenilen Murat Saklanan'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi Murat Saklanan hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.