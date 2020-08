Uzmanlardan bayram sonrası beslenme önerisi

Kabakoğlu, “Sebze suları, şekersiz limonatalar içmeliyiz ve mutlaka günde iki litre su tüketimi öneriyorum” dedi.

Uşak'ta özel beslenme ve diyetisyen uzmanı olan Hüda Kabakoğlu, bayram sonrasında da et tüketimi ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bayram dolayısıyla vatandaşların coşkulu olduklarını ve zengin sofralar olarak adlandırılan etlerin ve tatlıların bol olduğu sofralarda ipin ucunu kaçırdıklarını bu sebeple de vatandaşlarda kilo alımı gerçekleştiğini belirtti. Kabakoğlu, “Bayramlarda birazcık coşkulu oluyoruz, sofralarımız zengin oluyor, insanlar bayram denilince zengin sofralara oturuyor. Biraz ağır yemekler ve tatlılar akla geliyor. İpin ucunu biraz kaçırabiliyoruz. Bu kurban bayramında birazcık daha et tüketiminin yoğunlaşmasıyla bayramdan sonra kendi danışanlarımla sindirim problemi görüyordum. Bayramda tüketilen et ve tatlılara bağlı olarak kilo alımları görüyorum. Genel olarak da herkeste bu şikayetlerin olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Sindirim için suya ihtiyaç var”

Sindirimi hızlandırmak için sebze ve bolca su tavsiye eden Kabakoğlu, “Bayramda yediklerimizi nasıl telafi etmeliyiz. Kurban etleri biraz daha taze et oldukları için bağ dokusu kuvvetli ve kolesterolü yüksek olduğu için sindirime zarar veriyor ve kolay kilo alımı gerçekleştiriyor. Kurbandan sonra yaklaşık bir ay kadar sebze ağırlıklı beslenmeliyiz, sebze suları içmeliyiz, havaların ısınmasıyla asitli içeceklere de yönelim çok oldu. Hem asitli içecekler, hem yoğun et tüketimi hem de sıcaklarda tolere edilemeyen tatlı tüketimi bunların azalması gerekiyor. Bunların yerine daha çok sebzelerle beslenmeliyiz. Çünkü sebzelerin sindirimi çok kolaydır. Sebze suları, şekersiz limonatalar içmeliyiz ve mutlaka günde iki litre su tüketimi öneriyorum. Çünkü her yediğimiz besini sindirimi olması gerekiyor ve o sindirim için suya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.