Vali Ergün, “20'ye yakın ekip yangına müdahale ediyor”

Uşak'ta bir tekstil deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, yangına 20'ye yakın ekibin müdahale ettiğini, ölü ve yaralı olmamasının en sevindirici durum olduğunu söyledi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak-Sivaslı yolu üzerinde bulunan Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın bölgesine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi hız kesmeden devam ederken yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Vali Turan Ergün, yangına yaklaşık olarak 20 ekibin müdahale ettiğini, ölü yaralı olmamasının en sevindirici durum olduğunu ve yangının herhangi bir yere sıçramasının söz konusu olmadığını söyledi.