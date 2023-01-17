Vali Ergün, Okulum Hastanemde projesini hayata geçirdi

Turan Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan ve Türkiye'de ilk uygulamalar arasında yer alan “Okulum Hastanemde” projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk örneklerinden bir olan “Okulum Hastanemde” projesi Uşak Valisi Dr. Turan Ergün'ün tarafından hizmete açıldı. Hasta çocuklarla derse katılan Vali Ergün, hasat çocukların velileri ile görüşerek memnun olup olmadıklarını sordu. Veliler, uygulama için Ergün'e ve Uşak Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederek çocuklarının hasta yataklarında hem eğitim gördüğünü hem de sosyalleştiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Hastanede incelemelerini tamamlayan Vali Ergün, yaptığı açıklamada; “Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sınıf açmamızın nedeni; 5 günden fazla hastanede tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmasını önlemektir. Burada bir sınıf oluşturduk ve bir norm kadro tahsisi yaptık. Norm kadroda şu anda bir öğretmen görev yapıyor. Sömestr tatilinden sonra norm kadromuz ve öğretmen sayımız 2 olacak. Hastane sınıfımız sayesinde burada 5 günden fazla tedavi gören çocuklarımız hem eğitimlerinden geri kalmıyor, hem odalarından hasta ortamından uzaklaşarak eğlenceli zaman geçirmiş oluyorlar” dedi.

“Hasta çocuklarımızın eğitim yaşamları kesintiye uğramasın istedik”

Türkiye'de “Okulum Hastanemde” projesinin ilk uygulamalarından birisinin Uşak'ta yapıldığına dikkat çeken Uşak İl sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ ise “İlimiz Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak gerçekleştirdiği ‘Okulum Hastanemde' projesi ile bir anasınıfı ve birleştirilmiş sınıf konsepti ile eğitim hizmeti sunabilecek hastane sınıfı uygulaması başlatılmıştır. ‘Okulum Hastanemde' projesi ile hastalığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören ve örgün eğitim kurumlarından yararlanamayan çocukların eğitimlerini kesintisiz sürdürmeleri amacıyla hastanede bir anasınıfı ve hastane sınıfı oluşturulmuş ve 03.01.2023 tarihinde Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınıf öğretmeni ataması gerçekleştirilmiştir. Okulum Hastanemde projesi ile, hastanede yatarak tedavi gören çocukların okul yaşantılarının kesintiye uğramadan hastane ortamında devam ettirilmesi, hastalık süreçleri sona erdiğinde, çocuğun okuluna döndüğünde eğitimine kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak ve hastanede kaldıkları süre içerisinde yaşayacakları olumsuzların giderilmesine katkı sunmak Uşak İl Sağlığı Müdürlüğü olarak en önemli amacımız olacaktır” şeklinde konuştu.