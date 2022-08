Vali Ergün, “Yangının openet kısmından çıktığı söyleniyor”

Söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Vali Turan Ergün, yangının fabrikanın openet kısmından çıktığının açıkladı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 08.30 sıralarında Uşak Tekstil OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinden iplik üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yükselen dumanların kentin birçok noktasından görülebilen yangına, Uşak Belediyesi, Uşak Tekstil OSB ve Uşak Deri ve Karma OSB itfaiye ekipleri tarafından müdahale ederken fabrikanın çatısının bir bölümünde çökme meydana geldi.

Bir taraftan yangına müdahale edilirken, diğer taraftan ise yanan iplik fabrikasındaki ürünlerin tahliyesine devam ediliyor. Çok sayıda ekibin katılımıyla yaklaşık 3 saattir yoğun bir şekilde müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yangın bölgesine gelen Uşak Valisi Turan Ergün, yangının “Openet” kısmından çıktığının söylendiğini, yangında can kaybı olmadığı ve hala süren yangına müdahalelerin devam ettiğini açıkladı. Vali Ergün, “Uşak Belediyesi, çevre il ve ilçe belediyeleri, orman ve diğer birimlerimizin bütün itfaiye araçlarıyla yangına müdahale devam ediliyor. Bizim de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile programımız vardı, onunla haber aldık ve geldik. Özellikle iplik ve kullanılan ham madde yangına çok elverişli. Şuanda ‘openet' kısmından çıktığı söyleniyor ama çıkış sebebi daha sonra itfaiye raporu ile belirlenecek. Şuan ki öncelikli amacımız yangını söndürmek, yangın devam ediyor hala. Her hangi bir can kaybımız yok şu ana kadar. En büyük sevinç kaynağımız o” şeklinde konuştu.