Vali Funda Kocabıyık, down sendromlu çocuklarla pasta kesti

Çocuklarla birlikte pasta kesen Vali Funda Kocabıyık, bir süre sohbet ederek eğitimlerine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyarette konuşan Vali Funda Kocabıyık “Toplum olarak down sendromlu bireylerin de diğer insanlar gibi eşit haklara sahip olduğunun bilinmesi gereklidir.” dedi.

Vali Funda Kocabıyık konuşmasını söyle sürdürdü, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromunun bir hastalık olmadığını, farklılık olduğunu ve farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir. Onların kendilerine özgü ilgi ve yeteneklerinin olduğunu ve istenildiğinde bu yeteneklerini geliştirebilecekleri bilinmelidir. Tüm down sendromlu vatandaşlarımızın hayata sımsıkı sarılması, hiçbir önyargı ve ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşam sürmesi toplum olarak hepimizin sorumluluğudur.21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu bireyler ve değerli ailelerine sağlıklı huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum”

Ziyareti sırasında Vali Funda Kocabıyık'a Vali Yardımcısı Eyüp Fırat ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eşlik etti.