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Vali Kocabıyık, "Barajların doluluk oranları yüzde 10'un altına düştü"

Uşak’ta gerçekleşen Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi toplantısında konuşan Vali Funda Kocabıyık, "İlimizde barajların doluluk oranları yüzde 10’un altına düşmüştür" dedi.

Uşak'ta gerçekleşen Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi toplantısında konuşan Vali Funda Kocabıyık, "İlimizde barajların doluluk oranları yüzde 10'un altına düşmüştür" dedi.


Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplantı Özmerkez İl Genel Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Vali Kocabıyık başkanlığında yapılan toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı. Düzenlenen toplantıda, ülkemizin, gelecekte su kıtlığı yaşaması muhtemel ülke olduğu ve Uşak'ta yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.


Yapılan açıklamada Vali Funda Kocabıyık, "İlimizde barajların doluluk oranı yüzde 10'un altına düşmüştür. Su kıtlığına yönelik iyi bir planlama yapmamız ve gerekli tedbirleri alıp en hızlı şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. En tabii ihtiyacımız olan suyu en verimli şekilde nasıl kullanabileceğimize odaklanmamız gerekiyor. Bu konuda burada olan tüm yetkililerimize önemli görevler düşüyor. Herkesin, üzerine düşen görevi yerine getireceğine, çocuklarımızın geleceği için, onlara su kıtlığını miras bırakmamak için elinden gelenin fazlasını yapacağına inancım tamdır" dedi.

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