Vali Kocabıyık: “Eğitimle dışa bağımlılık azalacaktır”

Dr. Ekrem Savaş'ı makamında ziyaret ederek, Uşak Üniversitesi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kocabıyık, eğitimin, ülke ve millet olarak en çok üzerinde durmamız gereken konuların başında yer almakta olduğuna dikkat çekerek “Elbette Devlet olarak birçok farklı alanda yatırımlar yapılacak, hizmetler verilecektir, ancak şüphesiz en iyi yatırım eğitime yapılanıdır. Bu anlamda son yıllarda ülkemiz bütçesinden en büyük payın eğitime ayrılıyor olması sevindirici bir gelişmedir. İyi bir eğitimle, modern ve huzurlu bir toplum inşa edilecek; çağımızın kıymetlisi bilgi sayesinde teknoloji anlamında dışa bağımlılık azalacak; ekonomik özgürlüğümüz perçinlenecektir. İyi bir eğitim için de toplumumuzun her kesimine olduğu gibi üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir. Bu anlamda 2006 yılında kurulmuş olan Uşak Üniversitemizin kısa sürede büyük bir gelişme göstererek bugün 30 binin üzerinde öğrencisiyle bir eğitim üssü olduğunu gururla görmekteyiz.” dedi.

Rektör Savaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uşak Üniversitesi hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. DTS alanlarında ihtisaslaşan üniversitenin, bölgeye katkısı ve önemi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Savaş, DTS ile ilgili çalışmaları da aktardı.

Ziyarette Vali Yardımcıları Meral Batı Demirbaş ve Hüseyin Demirbaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan ile Prof. Dr. Adem Duru ve Genel Sekreter V. İbrahim Çalış'da yer aldı.