Vali Kocabıyık köy ziyaretlerine başladı

Vali Kocabıyık, vatandaşları dinlemek, isteklerini birinci ağızdan duymak ve sorunlarına çözüm üretmek üzere ilgili il müdürleri ile birlikte köyleri ziyaret ettiklerini kaydetti.

Güre köyü ilk ve ortaokulu girişinde Muhtar İsmet Özgün, köy halkı ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Kocabıyık, öğrencilerle ilgilenip bir süre sohbet etti. Vali Kocabıyık, çocuklarla sohbetinin ardından okul toplantı salonunda köyde ikamet eden bayanlarla, okul programı sonrasında da köy kahvesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Güre köyü ziyareti sırasında Güre Jandarma Karakolunu da ziyaret eden Vali Kocabıyık, Güre karakolu yetki ve sorumluluk alanında yürütülen faaliyetler ile asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Güre köyü ziyareti ardından merkez Eskisaray köyünü ziyaret eden Vali Kocabıyık, köyde Muhtar Muhammed Sümbül ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vali Funda Kocabıyık köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Köy ziyaretleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Kocabıyık, “İlçe ziyaretlerimizin ardından bugün köy ziyaretlerimizin ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Öncelikle ziyaret ettiğimiz iki köyümüzde de büyük küçük tüm vatandaşlarımızın gösterdikleri sıcak karşılamadan ve samimi sohbetlerinden son derece memnun oldum. Uşaklı vatandaşlarımızın bu samimi ve sıcak davranışları bize daha çok çalışma şevki katacaktır. Vatandaşlarımızı dinlemek, isteklerini birinci ağızdan duymak ve sorunlarına çözüm üretmek üzere ilgili il müdürlerimizle birlikte köylerimizi ziyarete geldik. Bizler Devlet olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, köylerimizin yaşam standardını daha da yükseltmek için gayret göstermeye devam edeceğiz. Çünkü Devlet, millete hizmet için vardır ve aziz Milletimiz her şeyin en iyisine layıktır” dedi.