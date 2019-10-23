Vali Kocabıyık'tan baba ve 3 çocuğunun öldüğü yangınla ilgili açıklama:

Vali Kocabıyık ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.

Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak'ta meydana gelen olayda, Yaşar ailesinin yaşadığı evden dumanlar çıktığı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde 5 kişilik aile üyelerinin yataklarında hareketsiz yattıklarını gördü. Ardından inceleme yapan ekipler baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Yasemin Yaşar'ın (27) yaşadığını belirleyen ekipler anne Yaşar'ı ambulans ile hemen hastaneye kaldırdı.

Baba ve 3 çocuğunun öldüğü yangın sonrası olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Vali Kocabıyık, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Kocabıyık, “Gece bizim tam olarak bilmediğimiz bir saatte yangın çıkmış evlerinde. Maalesef baba ve 3 çocuğu kaybetmişiz. Yani olay yerine ambulanslar geldiğinde baba ve üç çocuğu hayatını kaybetmişti. Anne yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Şu anda hastanede İnşallah kurtulur ama onun da durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum söyleyecek çok da başka bir şey yok” dedi.

“Baba sabahleyin işe gelmeyince fark etmişler”

Olayın baba sabah işe gelmeyince ortaya çıktığını belirten Vali Kocabıyık açıklamalarına şöyle devam etti:

“Yangın, muhtemelen elektrik kontağından çıkmış olabilir onun üzerinde duruluyor. Şimdi mühendisler bu konuda hem doğal gazla ilgili hem elektrikle ilgili gelip yerinde inceleme yapacaklar ondan sonra belli olacak ne olduğu. İlk tahminler elektrik kontağı gibi görünüyor ama tabi şu anda net bir şey yok.

Annenin durumu kritik diyorlar o da dumandan zehirlenmiş. Dumandan zehirlenme var tedaviye devam ediyor İnşallah kurtulur

Sabahleyin işe gelmeyince fark etmişler. Görüyorsunuz evin dışında pek bir şey yok. Evin içine ben şimdi girdim olduğu gibi yanmış. Aslında evde kullanılan malzemelerle ilgili yangın çıkınca aşırı duman durumundan cesetlerde herhangi bir yanma yok aşırı dumandan boğulma var.”