Virüse ve yağışa aldırış etmeden kuyruk oluşturdular

Uşak'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesinin bariyerlerle kontrol altına alınmasına rağmen vatandaşlar banka ve PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yağan yağmura aldırış etmeden bekleyen vatandaşlardan bazılarının ise sosyal mesafeyi korumadıkları görüldü.

Korona virüse karşı yurt genelinde alınan tedbirler ile birlikte Uşak'ın en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi de geçtiğimiz günlerde bariyerlerle kapatılırken, zorunlu olmadıkça vatandaşların caddeye çıkmaması kararı alındı. Soğuk havaya ve yağışa aldırış etmeyen insanlar, virüs salgınını da önemsemeyerek PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yasağa rağmen kuyrukta çocuğuyla bekleyen bir vatandaş, bekçi tarafından uyarılarak eve gönderildi. Cadde boyunca oluşan uzun kuyrukta sosyal mesafeye uyulmadığı da gözlendi.

“Kendi sağlığımızı düşünmek zorundayız”

Pek çok vatandaşın caddeye çıkarak tehlike saçtığını ifade eden sağlık görevlisi Filiz Aslan, “Çoğu gereksiz dolaşıyor. Ben işten çıktım şu anda evime gidiyorum, gececiydim. Hiç kimse önlem almıyor, herkes boş boş dolaşıyor. Hiç kimse işin ciddiyetinin farkında değil. Ben kendi adıma korkuyorum, küçük çocuğum var, taşıyıcı olmaktan korkuyorum. Daha dikkatli olmak lazım, mesafeyi korumak lazım. Geçenlerde gördüm kuyruklarda gerginlik de oluşuyor. Başkalarını düşünmüyorsanız kendi sağlığınızı düşünmek zorundasınız” dedi.

Bankada acil işinin olduğunu ifade eden Hayriye Baransel ise işi olmadıkça çıkmadığını ve diğer vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini belirtti.