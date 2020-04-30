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Yabancı uyruklu 2 şahsa uyuşturucu gözaltısı

Uşak’ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve yaklaşık 500 gram uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve yaklaşık 500 gram uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği şüphelilerin İstanbul'dan Uşak'a uyuşturucu madde teminatı yapacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik takibe aldı. Ardından şüphelilerin bulunduğu araç kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Araç içerisinde yapılan arama sonucu 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Yabancı uyruklu oldukları belirlenen ve gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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