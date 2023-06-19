Yağmurdan etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Uşak'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur sonrasında İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak'ta yapılan uyarılar sonrasında akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağışlardan kaynaklı Gökçedal, Ciğerdede, Bağbaşı, Sorkun, Budaklar, Karaboyalık, Muratlı ve Yeşilyurt Köylerinde su baskınları, dere taşmalarının yanı sıra bazı ev ve ahırları da su bastı. Vali Turan Ergün ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş de bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme çalışmaları sonrasında İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başladı ve çalışmalarda 5. saate gelindiğinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.