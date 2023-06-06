Yanan evden çıkmayan engelli yaşlı adam dumandan zehirlenerek öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangında, duyma ve görme engelli yaşlı adam dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Ayrıca yaşlı adamın eşi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ahat köyünde duyma ve görme engelli Halil Yokuş'a (90) ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Halil Yokuş ve karısı Ayşe Yokuş (90) ekiplerce Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen Halil Yokuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.