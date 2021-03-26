Yangında 2 küçük çocuk dumandan zehirlendi

Uşak'ta bir evde çıkan yangında 2 küçük çocuk karbon monoksit gazından etkilendi. Hastaneye kaldırılan çocukların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Bahçeli Sokak'ta 2 katlı bir apartmanda, bir ailenin yaşadığı bodrum katta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde olduğu öğrenilen Duru Yakar (3) ve Melike Yakar (4) itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Bilinçleri kapalı olan çocuklar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından bilinçlerinin açıldığı öğrenildi. Çocuklar ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan, evde çıkan yangın esnasında anne Havva Yakar'ın ise evin karşısında olan hastanede olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.