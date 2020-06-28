Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

Uşak'ta, tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sabah saatlerinde Elmalıdere Mahallesi Yeniceköy caddesinde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Edinilen bilgilere göre evde oturdukları sırada odadan duman çıktığını farkeden Cahit G. ve ailesi hemen evden dışarıya çıktı. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yükselen alevleri çaresizce izleyen aile itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Alevler karşısında gözyaşlarına hakim olamayan baba Bahattin G. çaressizce yangının söndürülmesini bekledi.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, aileden yaralanan olmaması teselli oldu. Öte yandan itfaiye ekipleri yangının çıkış nededine ilişkin çalışma başlattı.