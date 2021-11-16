Yapı şampiyonu Ada İnşaat, Uşaklıları ev sahibi yapmaya devam ediyor

UŞAK (İHA) – Uşak'da insan ve çevreye saygı misyonuyla dünü, bugünü ve yarını gelecekle buluşturan ADA İnşaat, 2016 yılında bu yana inşa ettiği 600 konutla Uşaklıları ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Uşak inşaat sektörünün lider markalarından olan Ada İnşaat, ülkemizin yapı anlayışını değiştirme misyonuyla gerçekleştirdiği farklı ve çizgi dışı projeleriyle Uşak ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor. Uluşturduğu istihdamla Uşak ekonomisine ciddi katkı sağlayan Ada İnşaat, çözüm ortaklarıyla birlikte Uşak'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren onlarca firmaya da ciddi oranda katkı sağladı.

Yapı sektöründe çığır açan projelerle geleceği inşa etmeye devam eden ADA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Koç, "Değişen ve sürekli gelişen şehirlerle birlikte konforlu, doğaya saygılı, teknolojik gelişmelere uyumlu bir kentleşme fikri üzerine geliştirilen gerek mimari, gerekse yatırım değeri üstün nitelikte, yeni yaşam ve iş alanlarıyla insanımız ve ülkemiz için daima ‘Doğru alanda projeler' üretmek için çalışıyoruz. Bu anlayış çerçevesinde tutkuyla bağlı olduğumuz işimizi, insanımıza modern yaşam biçimleri, şehrimize ve ülkemize de model yaşam alanları sunmanın çabası içindeyiz" dedi.

Bir başarı öyküsü

Yükselen döviz kurları ile birlikte dünyada ve ülkemizde genel olarak yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle uluslararası inşaat şirketlerinin zor günler geçirdiğine dikkat çeken Hikmet Koç, Ada İnşaat olarak öncelik verdikleri "Müşteri memnuniyeti" ve Uşaklılarda oluşturdukları "Güven" duygusu ile başarıyı yakaladıklarını söyledi. Koç, yakaladıkları başarının sırrını şöyle anlattı:

“Kriz dönemlerinde halkımızın daima yanında olduk. Bizim için ekonomik kazançtan ziyade ‘İnsan' daha önemli. Kaldı ki insanı kazandığınızda zaten otomatik olarak parayı da bir şekilde kazanırsınız. Bu tür dönemlerde ekonomik dar boğaza düşüp ödeme güçlüğü yaşayan müşterilerimize uygun teklifler hazırladık. Binalarını da eksiksiz teslim ettik. Aralarında bizden daire-işyeri alıp sonrasında cayanlar da oldu. Diğer şirketlerde olduğu gibi verdikleri ön ödemeyi yakmadık. İşin başlangıcında verdikleri ön ödeme ne kadarsa aynen kendilerine iade ettik. Ekonomik sorunlara bağlı birçok olumsuzluğa rağmen gerek ödeme planında değişiklik yaparak gerekse müşterilerimizin isteği doğrultusunda yaptıkları ön ödemeyi iade ederek adeta bir kriz yönetimi oluşturduk"

Hedef 1000 konut

Uşaklılar için yeni projeler üretmeye devam ettiklerini ve hedeflerinin 1000 konut olduğunu kaydeden Hikmet Koç, "Ada İnşaat; su, doğa ve gelecek konseptinden hareketle oluşturduğumuz yaşam alanları ve 2016 yılından bu güne kadar inşa ettiğimiz toplam 600 konutla bugün model alınan bir şirket konumuna geldi. Ada İnşaat, her bütçeye uygun geniş müşteri yelpazesiyle Uşak'ın tüm bölgelerinde yatırımlarını sürdürüyor. 2022 - 2023 döneminde bitirilerek sahiplerine teslim edilecek konutlarla birlikte Uşak'ta toplam 1000 konuta ulaşacağız. Bu çerçevede Uşak'a bakış açımızı genişleterek, parselasyonla alakalı değil Uşak'ı topyekun bir ‘Ada' olarak değerlendirdik. Şehrimizin en ücra kısmında en lüks ve güvenilir binaları inşa ederek başladığımız yolculukta şehir merkezi dahil olmak üzere neredeyse tüm mahallelerde 2016 yılından bu yana yapımını gerçekleştirdiğimiz 600 konutu Uşaklıların hizmetine sunduk. Bu nedenle Uşak bizim için bir ‘Ada', bizde Uşak'ın ve Uşaklıların sayesinde adeta ‘Uşak Adası' olduk. Bize duydukları güvenle bizimle birlikte yürüyen tüm esnafımızla birlikte halkımızın bize karşı gösterdiği tevazu ile birlikte duyulan güvene layık olmaya çalışarak minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Aynı hassasiyetle şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İnşaat sektörün en prestijli projelerini hayata geçiren ve mimari özgünlük yönünden de ilkleri gerçekleştiren Ada İnşaat, şehrin siluetini değiştiren ve bölge için sembol sayılan eser niteliğindeki projelere imza atmaya devam ederken; oluşturduğu istihdam ve ekonomik katma değerle de bölgenin model alınan şirketleri arasına girmeyi başardı.