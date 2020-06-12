Yaralanan bekçinin yakını hastaneye giderken kaza yaptı: 1 ölü

Uşak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yapan otomobil sürücüsünün ise akşam saatlerinde meydana gelen silah saldırıda yaralanan bekçinin yakını olduğu ve hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Uşak-Eşme kara yolunda meydana geldi. Fettah Tosun yönetimindeki 64 AAB 171 plakalı otomobili ile Arif Yıldız idaresindeki 64 EJ 573 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yıldız, motosikleti ile birlikte yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yıldız'a ilk müdahalenin ardından Eşme Devlet Hastanesine kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada yara almadan kurtulan Tosun ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, Fettah Tosun, Eşme ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 2 bekçi 1 polis olmak üzere 5 kişinin yaralandığı olayda hastaneye kaldırılan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir bekçinin yakını olduğu ve Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine gitmek üzere yola çıktığı esnada kaza yaptığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.