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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Uşak’ta elektrik tellerine takılarak yaralanan şahin tedavi altına alındı.

Uşak'ta elektrik tellerine takılarak yaralanan şahin tedavi altına alındı.


Uşak'ta merkeze bağlı Çakırlar Köyünde vatandaşlar tarafından, elektrik tellerine takılması sonucunda yaralı halde bulunan şahin, Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Aldığı yara sonucunda uçamayan şahinin tedavisinin ardından tekrardan doğaya salınacağını belirten veteriner Okan Aydın, “ Gerekli tedavileri yaptık, iyileşmesini bekliyoruz. Genç bir şahin. 2 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Tedavisini devam ettirip, bulunduğu ortama bırakmak istiyoruz” dedi.


Hem antibiyotik hem de ağız yoluyla elektro verilen şahinin tedavisi hala devam ediyor.

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