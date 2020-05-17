Yaşlı vatandaşları bu kez sıcak vurdu

Uşak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 1 hafta sonra tekrar sokağa çıkmanın heyecanını sıcak havadan dolayı yaşayamadı. Dışarı çıkan yaşlı adam, ise, maske takmayan ve kurallara uymayanlara isyan etti.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez geçtiğimiz hafta 4 saatlik sokağa çıkma izni verildi. Bu hafta sıcak havalardan dolayı saat 12'den akşam 18'e kadar 6 saat boyunca sokağa çıkacak olan yaşlı vatandaşlar, Uşak'ın en işlek noktalarından biri olan İsmet Paşa Caddesi'nde ve Atapark'ta yürüyüş yaptı. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilde geçtiğimiz haftaya göre az sayıda yaşlı vatandaşın sokakta olduğu dikkat çekti. Maskeli ve eldivenle önlem alan yaşlıların sosyal mesafeye de dikkat ettiği görüldü. Bunun yanı sıra sıcak havanın etkisinden dolayı kent genelinde sokaklar boş kaldı.

“Şarj oluyoruz”

Sıcak havadan dolayı vaktini iyi geçirmediğini belirten Mustafa Yeldanlı, “Geçen hafta da çıktım, bu hafta da çıktım. Gayet güzel. Hükümetimiz, bizi idare edenler gayet güzel düşünüyorlar. Bana sorarsanız ‘Saat 10.00'da, güneş iyice gelmeden çıkıp akşam saat 18.00'da evinize girin' denmesi gerekiyordu. Programlar güzel, bizleri düşünüyorlar. Arada böyle şarj oluyoruz” dedi.

“100 kişiden 60'ında maske yok”

Maske takmayanlara ve hijyen kurallarına uymayanlara isyan eden Mustafa Karakıran ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Uşak'ta yaşadığıma göre şunu söyleyebilirim, rezalet durumda. Her yaş grubunda 100 kişiden 60'ında maske yok. Bankada kuyruğa girenlere bakıyorum. Mübalağasız 20 kişiden 3'ü, 60 yaşın üstündeyse ağızlarında maske yok. Mecburiyetten güvenlikçi ağızlarına maske taktırıyor. Her yeri işaretlemişler. İlk baştan üç kişi uyuyor, geri kalanı ise yarım metre aralıkla peş peşe.”