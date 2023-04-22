Yatalak karısını öldürdü ardından intihar etti

Uşak'ın Eşme ilçesinde cinnet getiren bir kişi, yatalak karısını av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Eşme ilçesine bağlı Poslu köyünde ikamet eden Alattin Mandal (55), henüz bilinmeyen bir sebepten kaynaklı yatalak eşi Ayşe Mandal'ı (52) boyun kısmından ateş ederek vurdu. Sonrasında av tüfeğini kendisine doğrultan Mandal, kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri karı kocanın olay yerinde vefat ettiğini belirlerken evde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çiftin cenazeleri inceleme sonrasında Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.