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Yavru köpek jandarma bakımında

Uşak’ta kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpek veteriner hekim kontrolünün ardından jandarma ekipleri tarafından bakım altına alındı.

Uşak'ta kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpek veteriner hekim kontrolünün ardından jandarma ekipleri tarafından bakım altına alındı.


Ulubey ilçesinde meydana gelen olayda, jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptığı esnada yavru bir sokak köpeğinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gördü. Harekete geçen ekipler konserve kutusunu çekip çıkararak yavru köpeği kurtardı. Ardından kontrol amaçlı veteriner hekime götürülen köpekte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.


Yavru köpek kontrolünün ardından diğer sokak hayvanlarıyla birlikte Ulubey İlçe Jandarma Karakoluna getirildi. Burada süt ve mama ile beslenen yavru köpek jandarma tarafından bakım altına alındı.

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