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Yedinci Kısa Film festivalinin başvuruları devam ediyor

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından 14-18 Aralık tarihlerinde yedincisi düzenlenecek olan Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin başvuruları 15 Ekim’e kadar devam ediyor.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından 14-18 Aralık tarihlerinde yedincisi düzenlenecek olan Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin başvuruları 15 Ekim'e kadar devam ediyor.


Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunca bu yıl 14-18 Aralık 2020 tarihlerinde yedincisi düzenlenecek olan Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin başvuruları devam ediyor. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Uluslararası Kısa Film Yarışmasıyla birlikte üç yarışmaya ev sahipliği yapan ve önümüzdeki haftalarda duyurulacak “Ana Seçici Kuruluyla” 21 dalda Kanatlı Denizatı Ödülü taktim etmeye hazırlanan festivalin son başvuru tarihi 15 Ekim. Onursal Başkanlığını Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın yaptığı festivalin hazırlıkları devam ediyor. Başkanlığını Doç. Dr. Murat Sezgin'in üstlendiği, yönetmenliğini Dr. Onur Keşaplı'nın yaptığı festivalin danışma kurulunda ise İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ ve Yeni Medya Bölümü Başkanı Doç. Müzeyyen Sevtap Aytuğ yer alıyor



120 Ülkeden 3150 Başvuru


Şu ana kadar 120 ülkeden 3150'nin üzerinde başvurunun yapıldığını aktaran Onursal Başkan Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Yaşanan küresel salgına rağmen festivalimizde, sürpriz konuklarımız, özel gösterimlerimiz ve etkinliklerimizle sanatsal doku korumayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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