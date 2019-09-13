Yeni kayıt yaptıran öğrencilere ‘Hoş Geldiniz' etkinliği

Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik ‘Üniversitemize Hoş Geldiniz' etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, üniversite tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Tanıtım filmi ile kampüs içerisindeki faaliyetler hakkında fikir sahibi olan öğrenciler, daha sonra Rektör Prof. Dr. Savaş'ın konuşmasıyla, dört senelik eğitim hayatlarını en verimli şekilde nasıl tamamlayacaklarının bilgisini aldılar. Rektör Savaş konuşmasında öğrencileri, dinamik yapısıyla öğrenci odaklı, kaliteli yükseköğretim hizmeti sunma azmini taşıyan genç bir üniversiteyi seçtiklerinden dolayı tebrik etti. Eğitim sürelerini zamanında ve en verimli şekilde tamamlayabilmeleri adına öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Savaş, “Bunun için öncelikle dersleri ve uygulamaları, devamında hocalarınızla olan iletişim sorumluluğunuzu unutmayın. Mezun olduğunuzda tercih edeceğiniz kariyer seçeneklerinizde ihtiyaç duyacağınız donanımı üniversitemizde kazanacaksınız. Size sunulan imkânları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirdiğinizde, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğinize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

'Bu millet için bir idealiniz olsun'

Değişen dünya düzeninde eğitim, öğretim yöntem ve teknolojilerinin yanı sıra, düşünme biçimlerinin de bu hızlı değişimin içinde yer aldığının altını çizen Prof. Dr. Savaş, “Son derece rekabetçi bu yeni yüzyılda, kendinize yer edinmenizin en önemli koşulları çok çalışmak ve hayata farklı açılardan bakabilme yetisini kazanmak ve en az bir yabancı dil bilmek zorunda olmanızdır. Sizler hayal kurarak ve yeniliklere imza atarak insanlık adına faydalı adımlar atacaksınız. Artık günümüzde sizin yaşınızda gençler büyük işlere imza atıyor. Sosyal medya araçlarını icat edenler ve bu icatlar sayesinde milyon dolarlar cirolar elde edenler bu gençler. Sizlerin önemli işlere imza atmanızı bekliyoruz. Kendiniz için, aileniz için bu millet için bir hedefiniz ve idealiniz olsun” diye konuştu.

Prof. Dr. Savaş, mevcut dünya düzeninin yanı sıra, gelecek için kurgulanan yeni teknolojilerin de önemine değinerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Sizde sürekli değişen bu zeminde kariyer sahibi olmak istiyorsanız, bu gelişime ayak uydurmak zorundasınız, küresel bakışa sahip olmalısınız. Karar alma ve uygulama süreçlerinde yer almayı hedeflemelisiniz. Küresel gelişmeler, hayatınız, tutumlarınız, ahlakınız, değerleriniz, tercih ve öncelikleriniz, talep ve beklentileriniz üzerinde eşi ve benzeri görülmemiş etki ve baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle, her iki konunun dinamiklerini izlemeli, yön ve şeklini değiştirecek bilgi ve beceriye sahip olmalısınız.”

Konuşmasında son olarak Uşak Üniversitesi'nin eğitim anlayışını anlatan Rektör Savaş, “Üniversitemiz öğrenci odaklı bir üniversite olup, öğrencilerinin yerleşke içerisinde tüm ihtiyaçlarını giderebileceği, kaliteli zaman geçirebileceği alanlar oluşturma gayreti içerisindeyiz. Yerleşke içerisinde bulunan sosyal donatı alanlarının iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi adına çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Doğayla iç içe yeşil ve huzurun hakim olduğu yerleşkemizde, birbirinden değerli öğretim üyeleri, yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanından gelen siz kıymetli öğrencilerimizle birlikte Uşak Üniversitesi, huzurlu bir üniversite hayatının yaşanabileceği önemli bir eğitim merkezidir. Üniversitelerin kendi geleneklerinin olması ve kendi değerlerini yansıtmaları kurumsal anlayışlarının bir gereğidir. Kendi gelenek ve kültürünü oluştururken aklın ve bilimin ışığında yeni nesil bir üniversite sloganıyla yola çıkmış, ilim, irfan ve bilgiden yana, işini önemseyen, değişime açık, toplumun önünü açan, onun göremediğini gören, kendi içinde kurumsal birlikteliğini gerçekleştirmiş olma özelliklerini de ana ilke olarak edindik. Kurumsallaşan, gelenekleri olan, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip üniversiteler dünyada hep saygı ile karşılanmış, nitelikli öğrenci ve öğretim üyelerini bünyelerine çekmeyi başarmışlardır.

‘İki günü bir birine eşitte olan ziyandadır'

‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' düsturuna riayet ederek, Uşak Üniversitesi ailesi olarak bu ilkeler ışığında yürüyeceğimizden, dünyanın ortak mirası olan bilime katkı sağlayarak, bu uğurdaki çalışmalarımızı her geçen gün artıracağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum” dedi.

Etkinlik daha sonra Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ferhat Karaman'ın, ‘Üniversiteye Başlangıçta Karşılaşılan Genel Sorunlarla Baş Etme ve Uyum” adlı sunumuyla devam etti. Dr. Karaman bu sunumda, üniversiteye yeni gelen öğrencilerin karşılaşacağı muhtemel sorunlara değinerek, çözüm için hangi yollara başvurmaları gerektiğini özetledi.

Etkinlik, öğrencilere yapılan aşure ikramının ardından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere bilgi verilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Duru ile Prof. Dr. Metin Gümüş, Genel Sekreter İbrahim Çalış, fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri ve akademisyenler katıldı.