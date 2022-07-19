Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor

Hayvanlara olan ilgisinden kaynaklı elektrik teknikerliğini bırakan Ramazan Sarı (41), egzotik hayvan yetiştiricisi olmaya karar verdi. Bu doğrultuda Uşak'ın Banaz ilçesinde kurduğu çiftlikte bir çok hayvan yetiştiren Ramazan Sarı, yurt dışından ithal ettiği hayvanların aynı zamanda yetiştiriciliğini de gerçekleştirmeye başladı. Bakımlarının çok kolay olduklarını ve insanlara alışık oldukları için vatandaşlara mesleğini tavsiye eden Sarı, tavşan fiyatlarında ise rengi, boyu, kilosu ve kulak boyu gibi etkenlerin etkili olduğunu, yavruların 500 TL - bin TL, anaç tavşanların ise 3 bin TL'ye kadar fiyatı olduğunu söyledi. Beslenmeleri hakkında da bilgiler veren Ramazan Sarı, beslenmelerinin diğer tavşanlar gibi olmadığını söyleyerek sonuçlarının duruma göre ölümle sonuçlanabileceğini söyledi. Sarı, “Beslenmeleri kuru yonca tarzı besinlerle beslenmelidirler. Bu tür hayvanlar çok fazla elma, havuç ya da yeşil sevmezler. Normalde yerler ama ishal olurlar ve ölümle sonuçlanır. Normalde buzağı başlangıç yemi kullanılması gerekiyor. Diğer besinlerde tuz oranı yüksek olduğu için tavşanlara çok zarar verir ve ölümle sonuçlanabilir” şeklinde konuştu.

Anaç tavşanların 30 - 32 gün gebelik süresi olduğunu aktaran Ramazan Sarı, bir anaç tavşanın yaklaşık 90 günde tekrar çiftleşmeye hazır olduğunu ve ortalama yılda 4 kere de doğum yapabildiğini söyledi.

Türkiye'de çok az sayıda buluna “Koçbaş” isimli olarak bilinen tavşan yetiştiriciliğine gireceğini söyleyen Ramazan Sarı, Koçbaş ırkının Avrupa ülkelerinde “Dünya'nın en güzel tavşan eti” olarak bilindiğini ve kilosunun 38 eurodan fiyatlandığını bildirdi. Ayrıca Ramazan Sarı, demir gri olarak bilinen renk tonundaki tavşanlara da yurt dışı ve özellikle Arap ülkelerinden ilginin yoğun olduğunu söyledi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle de karşılandıklarını söyleyen Sarı, ülkemizde düzenlenen Uluslararası yarışmalara katılacaklarını ve iddialı olduklarını da sözlerine ekledi. Ramazan Sarı'nın oğlu Hasan Sarı ise tavşanları beslemenin eğlenceli olduğunu ve arkadaşlarının da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.