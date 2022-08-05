YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Uşak Üniversitesinde

Dr. Muhsin Kar, 4 Ağustos tarihinde Uşak Üniversitesini ziyaret ederek, ‘Yükseköğretimde Kalite Güvencesi' konulu konferans verdi.

Konferans öncesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı makamında ziyaret eden YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar, Uşak Üniversitesi ve kalite çalışmaları hakkında bilgi alarak şeref defterini imzaladı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş ile Prof. Dr. İdris Kabalcı, Kalite Koordinatörlüğü elemanları, akademik ve idari personel katıldı.

“Hedefimiz yılsonunda YÖKAK Kurumsal Akreditasyonu almak”

Rektör Savaş, açılış konuşmasında Uşak Üniversitesinin Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) çalışmaları hakkında bilgi vererek, bu yıl Üniversite olarak YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programına dâhil olduklarını ve hedeflerinin yılsonunda kurumsal akreditasyonu almak olduğunu belirtti. Bu sürecin üniversitemiz için çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesi olarak kalite hareketini desteklemek amacı ile ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim sistemini, Program Akreditasyonlarına ve en önemlisi Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Akreditasyon Programına uyumlu inşa ederek hareket ettiklerini aktardı.

Prof. Dr. Savaş, “Kalite; son noktası olan bir hedef değil hiç bitmeyecek bir süreçtir. Her alanda kaliteyi artırmak istiyorsak gördüğümüz aksaklıkları eleştirerek değil onlara el atarak ve onları düzeltmek için çabalayarak hareket etmeliyiz. Bu anlamda üniversitemizin kalitesinin artmasına yönelik emeklerini ortaya koyan ekibimizi destekliyor ve onların kalite anlamında oluşturmaya gayret ettikleri çalışmaları ile bu çalışmalara akademisyenlerimizin, idari personelimizin katkılarını önemli buluyorum. Tüm çalışanlarımızla kalitenin arttırılması için el ele çalışacağız. YÖKAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Muhsin Kar'a da bir kez daha üniversitemize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi başlıklı sunumunda “Kalite Kavramı, Paydaşların Kaliteye Bakışı, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi, Kalite Güvencesinin Hedefleri, Kalite Güvencesi Sistemleri ve Seçenekler, YÖKAK'ın Kalite Güvencesinin Çerçevesi, YÖKAK Nedir? Ne Yapar? Nasıl Yapar?” konularına değindi.

“Üniversiteleri uluslararası kalite standartlarına göre değerlendiriyoruz.”

2015 yılında YÖK altında bir komisyon olarak kurulan YÖKAK'ın 2017'den itibaren bağımsız çalıştığını anlatan Prof. Dr. Kar, YÖKAK'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yükseköğretim kurumlarını uluslararası kalite standartlarına göre değerlendiren YÖKAK'ın, Üniversiteleri 1000 puan üzerinden akredite ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kar "Liderlik, yönetim ve kalite 300 puan, eğitim ve öğretim 400 puan, araştırma ve geliştirme 200 puan ve toplumsal katkıyı ise 100 puan olarak değerlendiriyoruz. 650-1000 puan alan üniversitelere 5 yıl boyunca tam akreditasyon veriyoruz. 500-649 puan alan kurumlara 2 yıl koşullu akreditasyon veriyoruz. 0 ile 499 puan alan kurumlara ret veriyoruz. Bu kurumlar 2 yıl geçmeden başvuru yapamıyorlar." şeklinde konuştu.

“Eğitim-öğretim başlığı altındaki ölçütler öğrenci merkezli yaklaşımlarla geliştirilmelidir.”

Eğitici eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve sayılarının arttırılmasının önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kar, eğitim-öğretim başlığı altındaki ölçütlerin öğrenci merkezli yaklaşımlarla geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, öğrenci merkezli yaklaşımın da iyi algılanması ve ona göre uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Kar, kalite için üniversitenin tüm paydaşlarının ortak çalışma yapması gerektiğine dikkati çekerek, "Üniversitesini akredite edebilmek için çalışan ve sürecin içinde olan başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere Kalite Koordinatörlüğü personeline teşekkür ederim. Tüm Uşak Üniversitesi personeline ve öğrencilerine çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar konuşmasının ardından soruları cevapladı. Etkinlik Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'a teşekkür plaketi vermesiyle son buldu.