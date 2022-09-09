Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan 8 uyuşturucu tacirinden 3'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'de uyuşturucu ticareti ve kullanımını azaltmak isteyen İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Uşak, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 1 kilo 538 gram metamfetamin, 1 kilo 200 gram esrar ve 8 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.N., K.A., B.I., V.Ü., ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken İ.Y., B.Y. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.