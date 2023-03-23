Yurt dışından gelen gazeteciler, Uşak'ın tarihi yerlerini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesinde yurt dışından Uşak'a gelen 25 basın mensubu, kentin tarihi yerleri gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Tanıtım Geliştirme Ajansı (TGA) ve Uşak İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ege Antik Kentler Rotası etkinliklerinde Moldova, Rusya, Almanya, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Karadağ ve Polonya'dan 25 basın mensubu Uşak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ağırlandı. Uşak'ın tarihi, kültürel, turistik, folklorik ve gastronomik özellikleri yabancı basın mensuplarına İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve ekibi tarafından tanıtıldı. Konuk gazeteciler, Ulubey ilçesinde bulunan Blaundos Antik Kenti, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Halı Kilim Evi gibi gezdikleri Uşak'ın tarihi ve kültürel alanlarına yoğun ilgi gösterdiler.

Yurt dışından gelen konuk gazetecilerin Uşak programı için Kültür ve Turizm Bakanlığına, Uşak Valiliğine, yurt dışından gelen konuk gazetecilere ve mesai arkadaşlarına teşekkür eden Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, “Şehrimizin potansiyelini daha da öne çıkarmak, ulusal ve uluslararası düzeyde Uşak'ımızı tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.