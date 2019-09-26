Zabıta okul kantinlerini denetledi

Uşak'ta Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, "Okul Gıdası Logosu" projesi öncesi, ilkokul ve liselerde kantin ürünlerini denetledi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerini artırarak, ilkokullardaki kantin denetimlerine başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalanmıştı. Buna göre, Okul kantinlerindeki gıdalar için logo uygulaması, resmi-özel okul ve kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak bütün ürünlerin takibini, denetlenmesini ve izlenmesini kolaylaştırması bekleniyor.

Bu kapsamda, zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla Uşak'taki Ergenekon İlkokulu, Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Necati Özen Anadolu Lisesi'nin kantinlerini ‘Okul Gıdası Logosu'nu önemseyerek incelemelerde bulundu.

Denetimler sırasında Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen Okul Gıdası Logo sistemi gelmeden önce okulların denetlendiğini ve bu kapsamda okullara gerekli uyarılarda bulunulduğunu, denetimlerin düzenli olarak yapılacağı bildirildi.