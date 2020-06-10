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Zaman kısıtlaması olmayan gençler sokakları doldurdu

Yurt geneli ile birlikte Uşak’ta da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 18 yaş ve altı gençler, adeta sokağa akın etti.

Yurt geneli ile birlikte Uşak'ta da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 18 yaş ve altı gençler, adeta sokağa akın etti. Zaman kısıtlaması olmayan gençler mutlu vakit geçirdiklerini belirtti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 18 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması, tamamen kaldırıldı. Bu kapsamda güzel havayı fırsat bilen gençler kentin en işlek parkı olan Atapark'a akın etti. Parka gelen çocuklar ebeveynleriyle oyun oynarken gençler ise bisiklet sürdü, spor ve yürüyüş yapma imkanı buldu.


Zaman kısıtlaması olmadığı için rahatça gezdiğini ifade eden Dilara Ergun, dışarı çıktığı için mutlu olduğunu ifade etti.


Vaktini arkadaşlarıyla buluşarak geçirdiğini kaydeden Gökçe Sönmez ise iznin verilmesiyle şehir dışına çıkacağını belirtti.

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