İhlas Haber Ajansı

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Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Uşak’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Hacıkadem Kavşağı yakınlarında 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlatırken kazada yaralanan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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