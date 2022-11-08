Zorlu Enerji OEPSAŞ ‘Kıvılcımları' Uşak'ta çocuklara ışık oldu

Çocukların gelecekteki hayallerine ortak olmayı kendine misyon edinen Zorlu Enerji'nin 135 gönüllü çalışanı, ‘Akıllı Hayat 2030' vizyonu odağında hayata geçirilen Zorlu Grubu kurumsal gönüllülük programı olan ‘Kıvılcımlar Hareketi' kapsamında Uşak'ta bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kütüphanesi'ne 1000'e yakın kitap bağışı yapılmasını sağladı.

Sürdürülebilir bir gelecek doğrultusunda toplumsal katkı sağlamayı ve gönüllülük kavramını birlikte ele alarak, sosyal sorunların çözümünde bütünsel bir yaklaşım sergileyen Zorlu Enerji, içinde yaşadığımız ekosistemi korumaya katkı sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2018 yılında Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı tarafından geliştirilen kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi kapsamında ‘Zorlu Enerji OEPSAŞ Kıvılcımları' aracılığıyla sürdürülebilir bir dünya vizyonuyla geniş bir yelpazede pek çok farklı gönüllülük çalışmalarına imza atıyor.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kütüphanesi'ne 1000'e yakın kitap bağışlandı

Etkileşimde olduğu tüm topluluklara fayda sağlamayı hedefleyen Zorlu Enerji, şirketin operasyonlarının olduğu tüm bölgelerde yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunmayı hedefliyor. Zorlu Enerji Kıvılcımları ‘Akıllı Hayat 2030' vizyonu odağında hayata geçirilen kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi aracılığıyla bir araya gelerek, faaliyet bölgelerinden biri olan Uşak'ta bir gönüllülük çalışmasına daha imza attı. Çocukların gelecekteki hayallerine ortak olmayı kendine misyon edinen 135 gönüllünün katkısı ile toplanan 1000'e yakın kitap, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kütüphanesi'ne bağışlandı. Şirket, geleceğimizin güvencesi olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak; anne, baba ve öğretmenlere çocuklar için kitap seçme imkânı sağlamak üzere kutlanan 'Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nın da vesile olduğu kitap bağışı organizasyonlarını faaliyet bölgeleri olan Eskişehir, Bilecik, Afyon ve Kütahya'da bulunan okullara yaymayı planlıyor.