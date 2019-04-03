Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanserin yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilediğini söyledi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda halka yönelik kanser ve kanser taramaları konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in de katıldığı programa konuşmacı olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Çetin Kotan, Dr. Öğretim Üyesi Osman Toktaş ve Uzm. Dr. Dicle Bora katıldı. Programda bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kanserin dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olması açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Sünnetçioğlu, “Kanser, beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Türkiye'de yılda 163 bin 500 civarında yeni kanser vakası teşhis edilmektedir. Ülkemizde bir günde yaklaşık 450 kişinin kanser teşhisi aldığı söylenebilir. Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseriyken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda en sık görülen kanser ise meme kanseri olup, her 4 kadından birisi meme kanseri olmaya devam etmektedir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda kalın bağırsak (kolorektal) kanseri üçüncü ve en sık görülen kanser türüdür” dedi.

Sağlık Bakanlığınca 2018 yılında Türkiye genelinde yapılan meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal (bağırsak) kanser taramalarından 7 milyon kişinin yararlandığını hatırlatan Sünnetçioğlu, “2018 yılında ilimizde yürütülen kanser tarama çalışmalarında ise her üç kanser türünde toplamda yaklaşık 42 bin kişiye tarama yapılmıştır. Siz değerli halkımızı evvela kendiniz ve sevdikleriniz için 10 dakikanızı ayırıp bu taramaları yaptırmaya davet ediyorum. Tarama 10 dakikamızı, kanser ise hayatımızı alır. Unutmayın ki kanserden değil, geç kalmaktan korkalım” diye konuştu.