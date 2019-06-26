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1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Van’da dün arazi meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Van'da dün arazi meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.


Dün sabah çarşı merkezinde çıkan ve daha sonra farklı yerlerde devam eden kavgada biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Taş, sopa, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada R.K. (33) ağır yaralanmış ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan R.K., sabaha karşı hayatını kaybetmişti.


Sabah saatlerinde hastanenin morgu önünde toplanan büyük bir kalabalık tarafından R.K.'nın cenazesi alındı.


Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavga ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Polisin araya girdiği ve üst üste silah seslerinin yükseldiği kavga, anbean görüntülendi.

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