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1. Van Denizi Yarı Maratonu başladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 ülkeden 1353 sporcunun katılımıyla 1.

Van Denizi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.


İlki gerçekleştirilen 1. Van Denizi Yarı Maratonu 21 kilometre, ve halk koşusu 10 kilometre, Van'ın en güzel tarihsel mekânlarını kapsayacak şekilde bu gün saat 09:00'da Eski Emniyet Kavşağından start aldı. Yarışmaya Türkiye başta olmak üzere 10 ülkeden 1353 sporcu kayıt yaptırdı. Yarışmada tüm yaş kategorilerinde 128 dereceye toplamda 100 bin TL ödül verilecek. Yarışmanın sonuç ilanı ve ödül töreni ise aynı bu gün saat 13:00'da Atatürk Kültür Parkında yapılacak.

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