Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "1. Van Fotoğraf Maratonu'nun” sonuçları açıklandı.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince ilk defa düzenlenen fotoğraf maratonu, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 253 fotoğraf sanatçısıyla 19 Mayıs'ta start aldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Başkanlığının organizasyonunda, fotoğraf sanatçıları ücretsiz servislerle 4 gün boyunca kentin 16 farklı rotasında rehberler eşliğinde gezdirildi.

Fotoğraf sanatçıları, çekmiş oldukları bir birinden güzel Van temalı fotoğraflarını seçip kayıt masalarına teslim etti.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından seçici kurul jüri üyeleri Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, Demirören Haber Ajansı Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Seven, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Erhan Sevenler, Foto Muhabiri Ali İhsan Öztürk, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Nuri Bekiroğlu bir araya gelerek en güzel fotoğrafların seçimini yaptı.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmenin ardından “Tarihi Ören Yerleri, Van'da Yaban Hayatı, Doğal Güzellikler Van'da Yaşam ve Drone” kategorilerinde dereceye giren fotoğraflar tek tek belirlendi. Yarışmada dereceye girenlerle ilgili listenin Van Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlandığı belirtildi.