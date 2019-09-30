İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

10.

Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında Erciş Belediyesinin yapmış olduğu programlar göz doldurdu.


Van Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılan Erciş Belediyesinin açtığı stant, tarihsel ve kültürel öğelerin öne çıkarılmasıyla fuara renk kattı. Erciş Belediyesinin standında fuarın son gününde erbane gösterisi yapıldı. Erbane çalgısını ilk defa görenlerin telefona sarıldığı fuarda, toplanan kalabalığa müzik ziyafeti yaşatıldı. Gelen misafirlere ise Erciş üzümü, ayran aşı ve tanıtım broşürleri dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.