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10 Nisan Polis Haftası

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.


Muradiye Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen program, kurum amirleri ve muhtarların İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve polisleri tebrik etmeleriyle son buldu.

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