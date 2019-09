10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı

Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” kapılarını açtı.

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde “10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” açılışı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Turizm Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından düzenlenen "III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi” start aldı. Bu yıl 10.'su düzenlenen fuara birçok ülkeden yerli ve yabancı 500 firma katıldı.

Fuara Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, VAN ESOB Başkanı İsa Berge, STK temsilcileri, firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerine sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Vali Bilmez, “Van dünyaya örnek olabilecek bir hoşgörü kentidir. Ancak bu özelliğinin büyük bir kısmını kaybettiğinin üzüntüsünü yaşadığımı da belirtmek istiyorum. Dost ve komşu İran İslam Cumhuriyeti ile hem sosyal hem de ekonomik gibi her türlü ilişkimizi geliştirmek istiyoruz. Bunun için de Kapıköy Gümrük Kapısını modernize ettik. Komşu İran'dan da Razi Gümrük Kapısını ve Hoy yolunu da bir an önce bitirmelerini bütün görüşmelerimizde dile getiriyoruz. Kapımız modern bir kapı oldu. Razi tarafının da inşaatı devam ediyor. Buradaki çalışma saatlerinin uzatılmasını her platformda dile getirdiğimiz gibi yine dile getiriyoruz” dedi

Birçok medeniyete başkentlik yapan Van ilinin, birçok kültürü kendi bünyesinde barındırdığını dile getiren AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, Van'ın kardeşliğinin zirve yaptığı ve misafirperverliğiyle anılan bir kent olduğunu söyledi.

Van'da çok sayıda turizm değeri olduğunu dile getiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, ancak Van'ın büyük turizm potansiyeline rağmen TUİK verilerine göre sosyoekonomik açısından son sıralarda yer aldığını belirterek, kentin gelişmişlik seviyesini artırmak için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini kaydetti.

Van ilinin bir turizm kenti olduğuna dikkat çeken Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, “Van bir medeniyet ve güneş kentidir. Van ülkemizin doğuya açılan kapısıdır. Zengin potansiyeliyle ekonomiye konu olacak birçok değeriyle sahiplenmeyi beklemektedir. İlimiz çeşitli turizm destinasyonlarıyla turizm merkezi haline gelebilir. Su sporları, kültür ve tarihsel yerleri, kış turizmi, inanç turizmi, fuar ve kongre merkeziyle turizme konu olacak birçok tarihi ve doğal değere sahiptir” şeklinde konuştu.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan da, Van'ın ve Türkiye'nin zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getirerek, “Bizler güzel bir denizimiz, doğal güzelliklerimiz, kıyaslanamaz tarihi ve kültürel varlıklarımız var diyoruz, ama turizm sezonunu 4 ay gibi çok kısa bir zaman dilimine mahkum ediyoruz. Oysaki bizler; kültür turizmi, spor turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi, yayla turizmi ve hatta eğitim turizmi ile sektörü çeşitlendirip, sezonu on iki aya yaymalıyız” dedi.

Açılış kurdelesinin protokol üyeleri tarafından kesilmesinin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, stantları tek tek gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.