100 gün boyunca kitap okuyanlara tekne ile Van Gölü turu

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Gençlik Merkezi, ‘Önce Kitap Sonra Hasbıhal' projesinin 100'üncü günü nedeniyle Van Gölü'nde tekne turu düzenledi.

İpekyolu Gençlik Merkezi olarak gençlerin bilişsel ve zihinsel, duygusal, davranışsal, beceri ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitim ve programlar icra ettiklerini ifade eden İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek, bu projenin de bu programlardan biri olduğunu söyledi. ‘Önce Kitap Sonra Hasbıhal' projesinin gençlerin bilişsel/zihinsel yönünü geliştirmeye yönelik bir çalışma olduğunu dile getiren Erçek, “Proje kapsamında gençlerimizle 100 gün boyunca kitap okuduk. 100'üncü günümüz nedeniyle de deniz otobüsü ile Van Gölü'nde tekne turu yaptık ve pasta kestik. Ben 100 gün boyunca kitap okuyan gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Edremit Belediyesine ait Millet Kıraathanesinde semaver çayı eşliğinde hasbıhal gerçekleştirilen program, toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.