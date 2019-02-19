100 milyon TL'lik kapı hizmette

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da yaklaşık 2 yıl önce temeli atılan ve proje maliyeti 100 milyon TL olan Kapıköy Gümrük Kapısı, geçiş hizmeti vermeye başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 70 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve Türkiye'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak kabul görülen Kapıköy Gümrük Kapısının modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan sınır kapısında İranlı turistler Türkiye'ye yoğun bir şekilde giriş yapmaya başladı.

İranlıların girişi ve yapılan çalışmalarla ilgili gümrük kapısında incelemelerde bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, Van için tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirtti. Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Türkiye'nin doğuyla bağlantı ağının en önemli geçiş noktası olduğunu ifade eden Biner, “1968 yılından bu yana derme çatma da olsa bir serüvenle bugünlere kadar geldi. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Son 50 yıldır, sürekli gündemde olan ve önümüze bir problem olarak burası çıkıyordu. Seçim süreçlerinde ise bir seçim vaadi olarak önümüze sunuluyordu” dedi.

“Gördüğümüz manzara çok sevindirici”

Gümrük kapısından giriş-çıkış sırasında gerek ticaret yapanlar, gerekse turistlerin büyük sıkıntı çektiğini anımsatan Biner, “Bugün gördüğümüz manzara çok sevindirici ve gurur vericidir. Bugün 100 milyonluk bir yatırımla modern bir kapıya kavuşmuş olmamız; Van için, bölgemiz için, ülkemiz için çok önemlidir. Ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin ekonomisi adına önemli bir karşılığı olacağına inanıyoruz. Bundan iki yıl önce bu fiziki şartların hiçbiri mevcut değildi. Güvenlik açısından da çok iyi bir manzara değildi. Bugün gelinen nokta ise çok sevindiricidir” diye konuştu.

İran sınırları içerisinde de bir inşaat çalışması olduğunu ifade eden Gümrük Ticaret İşletme (GTİ) Bölge Müdürü Türkmen Baydar, İran'ın yapacağı yapının modern olmayacağını kaydetti.